Três frutas que devíamos comer mais vezes (palavra de nutricionista!)

Repletas de vitaminas, minerais e antioxidantes, as frutas são essenciais para uma dieta equilibrada e saudável. Segundo a nutricionista Roxana De Sousa, elas são fundamentais para manter o intestino saudável, reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, derrames e certos tipos de câncer, e ajudar na gestão do peso devido ao baixo teor de gordura e calorias.

De acordo com a especialista da Dole Sunshine Company, existem três frutas que devem ser incluídas na dieta, independentemente das preferências pessoais. As amoras são destacadas por serem poderosos antioxidantes, ricas em vitamina C e fibras, auxiliando na prevenção do câncer e na digestão. Além disso, possuem baixo teor de calorias e carboidratos, sendo uma ótima opção para manter o peso saudável.

Os benefícios das cerejas também são enfatizados pela nutricionista. Elas são ricas em fibras, vitamina C, potássio e fitoquímicos, conhecidas por reduzir a dor pós-exercício e o risco de gota, devido ao alto teor fenólico que combate a inflamação.

As laranjas, conhecidas por seu alto teor de vitamina C, também devem fazer parte de uma dieta equilibrada. Roxana destaca que elas são excelentes fontes de fibras, flavonoides e vitamina C, contribuindo para a saúde do coração e para a hidratação.

A nutricionista enfatiza que uma única laranja ou algumas tangerinas podem atender às necessidades diárias de vitamina C, essencial para a função imunológica e saúde da pele. Além disso, essas frutas são ideais para manter a hidratação, pois são compostas principalmente por água, contribuindo significativamente para a ingestão diária de líquidos.

