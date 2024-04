Depilação com cera? Dicas de um dermatologista para preparar a pele

Cuidar da sua pele é fundamental para mantê-la sempre com um aspecto impecável. A depilação é uma prática comum, especialmente em momentos em que a pele fica mais exposta. Se você opta pela depilação a cera, é importante ter alguns cuidados específicos para garantir um bom resultado e evitar irritações

O dermatologista BL Jangid revelou ao 'website' HealthShots os cuidados que deve ter com a sua pele antes de fazer a depilação com cera. Saiba tudo.

1- Limpar

"Limpe a pele e tome banho antes da depilação. Remova a sujeira e o suor para evitar que a pele se prenda aos pelos."

2- Não apare os pelos

“Deixe que atinjam o tamanho igual a um grão de feijão. Devem ter um tamanho adequado para fazer a depilação.”

3- Atenção a feridas e hematomas

"Se tiver algo do gênero, o melhor é adiar a depilação."

4- Esfoliar

"Faça a esfoliação com dois dias de antecedência."

5- Hidratação

"Não use cremes nem outro tipo de loções no dia anterior ou no dia da depilação."

6- Tenha atenção ao básico

"Mantenha uma boa higiene para evitar infecções durante a depilação."

