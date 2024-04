5 sinais de alerta de deficiência de ferro no corpo, segundo especialista

O ferro é um mineral importante no transporte de oxigênio pelo organismo e na produção de hemoglobina, essencial para os glóbulos vermelhos. Existem vários sinais que podem indicar deficiência desse nutriente.

Em um artigo publicado no site Eat This, Not That, a nutricionista Lauren Manaker discute esses sinais de alerta:

Constante cansaço: Baixos níveis de ferro dificultam o transporte adequado de oxigênio para os tecidos e órgãos.

Unhas em formato de "colher": Indicativo de baixos níveis de ferro no corpo.

Sensação frequente de frio: O ferro é crucial na produção de hemoglobina, que ajuda a regular a temperatura corporal.

Dificuldade para dormir: Níveis adequados de ferro auxiliam na produção de serotonina, importante para o sono.

Ansiedade: A quantidade de ferro está relacionada ao aumento da ansiedade.



Leia Também: Adeus, cãibras! Nutricionista sugere 18 alimentos ricos em magnésio













Leia Também: Hipertensão. Novo estudo sugere que cuidados devem começar na infância