Precisa de mais vitamina D? Veja os alimentos que deve consumir

Já sabemos que só pegar sol não é o suficiente para manter os níveis de vitamina D no corpo em dia. Por isso, especialistas de diversas áreas, como a nutricionista Farzannah Nasser (conforme publicado na Woman & Home), recomendam suplementos e mudanças simples na alimentação para incluir mais alimentos ricos nessa vitamina.

Precisando de ideias? Aqui estão 8 opções deliciosas:

Cogumelos: Basta deixá-los pegar um pouquinho de sol para se tornarem uma fonte de vitamina D!

Salmão: Um clássico rico em ômega-3 e vitamina D.

Peixes enlatados: Sardinhas e cavalas são ótimas opções práticas e acessíveis.

Bebidas vegetais: Leite de soja, amêndoa e aveia fortificados com vitamina D são alternativas nutritivas para quem não consome laticínios.

Óleo de fígado de bacalhau: Um concentrado de vitamina D, mas com sabor forte.

Ovos: Uma fonte completa de proteínas e vitamina D, principalmente na gema.

Cereais fortificados: Leia os rótulos e escolha opções com alto teor de vitamina D.

Fígado: Uma opção rica em vitamina D, mas com alto teor de gordura saturada. Consuma com moderação.



