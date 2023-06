Grupo Wagner deixa base militar após acordo com Putin

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi o protagonista, nos últimos dias, de um dos maiores desafios para o chefe de Estado russo. A rebelião anunciada por Prigozhin colocou todos os olhos na Rússia e obrigou Vladimir Putin a vir dizer que não iria deixar o país cair numa "guerra civil".

À medida que os combatentes do grupo tentavam avançar para Moscou, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acabou por ordenar que a marcha fosse interrompida e que suas tropas se retirassem para seus campos na Ucrânia. Com a justificação de que o objetivo era evitar "derramar sangue" russo, com Prigozhin colocando assim um ponto final na insurreição contra o governo de Vladimir Putin.

As negociações decorreram com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, país para onde Yevgeny Prigozhin vai viver.

Ao mesmo tempo que o Kremlin garantia que a rebelião abortada não afetaria "de forma alguma a intervenção militar" da Rússia na Ucrânia, em Kyiv falava-se da forma como Prigozhin "humilhou" Putin, tal como defendeu Podolyak, e anunciavam-se avanços em várias direções da frente leste, no âmbito da ofensiva contra as forças de Moscou.

Leia Também: Putin promete esmagar revolta de mercenários, que controlam parte de cidade

Leia Também: Conheça o Grupo Wagner, mercenários que lutam pela Rússia?