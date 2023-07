O que se sabe sobre os mísseis da Coreia do Norte que podem alcançar os EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira (12) um míssil balístico de longo alcance. Segundo o exército da vizinha Coreia do Sul, o projétil -que ainda não foi identificado- foi disparado em uma trajetória vertical e percorreu 1.000 km antes de cair no Mar do Leste.

O último disparo norte-coreano até então havia acontecido em abril, com o Hwasong-18. Antes disso, em março, o país já havia lançado um Hwasong-17.

Com os lançamentos recentes, especialistas internacionais apontam para a intensificação do programa de mísseis balísticos intercontinentais do país e o aumento dos esforços para desenvolver armas capazes de atingir as principais cidades dos Estados Unidos.

O QUE SE SABE SOBRE OS MÍSSEIS DA COREIA DO NORTE?

A Coreia do Norte passou a investir muito em pesquisas militares e projetos para mísseis de longo alcance, os chamados intercontinentais -que teriam capacidade de atingir a costa dos EUA. Isso ocorreu após alcançar o pleno domínio de mísseis de curto alcance.

Não se sabe ao certo a quantidade e o alcance dos mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, mas o país segue exibindo testes e desenvolvendo projéteis de longo alcance, mesmo sob sanções e repúdio de diversos países.

O Hwasong-17 é um míssil balístico intercontinental de combustível líquido. Com o seu lançamento, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste de míssil de longo alcance em mais de quatro anos. Segundo a CNN, comparada com outras tecnologias, a de combustível líquido é a mais fácil de se dominar.

O Hwasong-18, por sua vez, é um míssil de combustível sólido. Ainda segundo o site norte-americano, essa característica o torna muito mais avançado e permitiria à Coreia do Norte lançar ataques nucleares de longo alcance mais rapidamente, já que enquanto mísseis de combustível líquido podem levar horas antes do lançamento, os de combustível sólido podem ser movidos com mais facilidade e também são mais estáveis. Esses recursos também os tornam mais difíceis de serem detectados.

Além do Hwasong-17 e do Hwasong-18, a Coreia do Norte também tem outros mísseis: Nodong, Pukguksong-3, Pukguksong-2, Musudan, Hwasong-12, Hwasong-14 e Hwasong-15.

Em teoria, os mísseis balísticos intercontinentais podem por todo o continente norte-americano ao alcance de uma ogiva nuclear norte-coreana. No entanto, ainda há dúvidas sobre a capacidade do projétil lançar uma carga nuclear no alvo.

Por ser um veículo de reentrada -que é disparado para o espaço, onde acelera fora da atmosfera-, os mísseis precisam de uma tecnologia que proteja uma ogiva nuclear durante a descida pela atmosfera. Segundo a Reuters, autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos disseram que não está claro se a Coreia do Norte já aperfeiçoou essa tecnologia.

Ainda assim, a Coreia do Norte testou um número recorde de mísseis em 2022, segundo a BBC. Entre os testes, estavam alguns capazes de atingir o território dos EUA. O Hwasong-17, por exemplo, pode viajar até 15.000 km.

O avanço dos testes do Hwasong-17 para o Hwasong-18 sugere que o programa de mísseis da Coreia do Norte está progredindo, na visão de especialistas. O objetivo do líder Kim Jong Un seria igualar as capacidades militares do país às de outras nações como os Estados Unidos e alguns países europeus.