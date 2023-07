Gêmeos de panda-gigante nascem em zoológico da Coreia do Sul

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A panda-gigante Ai Bao deu à luz a gêmeos em um zoológico da Coreia do Sul. Os bebês nasceram no parque temático Everland Resort na última sexta (7), informou o zoológico em comunicado. É a primeira vez que gêmeos de panda nascem no país.

Eles têm o tamanho da palma de uma mão e pesam menos de 200 gramas. O primeiro filhote tem 180 gramas e o segundo, 140 gramas.

As duas fêmeas nasceram com 1 hora de diferença e seus nomes ainda não foram escolhidos. A mãe Ai Bao e seus filhotes estão bem de saúde.

Os pais dos gêmeos, Ai Bao e Le Bao, foram emprestados à Coreia do Sul em 2016. Eles já são pais de Fu Bao, o primeiro panda nascido na Coreia do Sul, em 2020.

Estou muito feliz que bebês pandas gêmeos nasceram pela primeira vez na Coreia. Continuarei a cuidar bem deles para que possam se tornar uma família panda que trará esperança e alegria ao público.Kang Cheol-won, responsável pela criação dos pandas no zoológico.

