Homem muda-se para a cidade e tenta criar vacas na varanda de apartamento

Um incidente incomum chamou a atenção dos internautas esta semana e tornou-se viral nas redes sociais. Um homem que se mudou para uma cidade da província de Sichuan, na China, tentou criar vacas na varanda do seu apartamento, no quinto andar.

De acordo com o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o complexo residencial abriga pessoas de aldeias próximas que foram realojadas, o que pode ajudar a explicar a situação única.

As imagens, difundidas na plataforma de vídeo Douyin (a versão chinesa do TikTok), mostram sete bezerros - com peso entre 10 e 20 quilos cada - na varanda do apartamento.

Apesar de o proprietário dos animais ter planejado criá-los em sua casa, os seus planos foram interrompidos pelos vizinhos do edifício. Afinal, só conseguiu manter os seus "animais de estimação" na varanda durante um dia. Na semana passada, funcionários da administração urbana intervieram e retiraram os animais do local.

No entanto, a história não termina aqui, já que a administração da propriedade e os guardas travam uma 'batalha' com o dono das vacas, que está tentando trazê-las de volta para o apartamento após a sua remoção.

Este curioso acontecimento atraiu a atenção dos internautas chineses, que reagiram com humor e até com compreensão pela dificuldade que as pessoas provenientes de zonas rurais têm em adaptar-se à vida na cidade e em mudar os seus hábitos.

"Tenho a certeza que o gado dele nunca pensou que um dia iria viver num edifício", brincou um utilizador, enquanto outro disse que "pelo menos a situação mostra que a construção do edifício é de boa qualidade".

