Vídeo. Cidade italiana de Milão 'acorda assustada' com tornado

Um tornado atingiu, na manhã desta sexta-feira (21), a cidade italiana de Milão, segundo dá conta a imprensa local.

O fenômeno registou-se por volta das 11 horas locais, na zona nordeste da cidade.

Imagens ilustrativas do tornado e da forte onda de mau tempo que afetou Milão - que estão já sendo amplamente compartilhadas nas redes sociais, e pode ver na galeria acima - foram captadas na zona de Cernusco sul Naviglio, segundo reportado pelo Il Messaggero.

O Corriere della Sera afirma, por outro lado, que os bombeiros tiveram de dar resposta a cerca de 110 ocorrências só nesta manhã, devido a inundações, deslizamentos e queda de árvores, em consequência do mau tempo.

Tudo isto enquanto as regiões do centro e sul do país, com um calor que continua sem dar tréguas, apresentam uma meteorologia bastante diferente daquela que se fez sentir na região da Lombardia - onde se têm registado fortes episódios de vento, chuva e até granizo.

