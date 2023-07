Filho detido por matar e desmembrar a mãe; restos mortais em freezer

Um homem de 35 anos confessou ter matado e desmembrado a mãe, cujos braços e pernas foram encontrados dentro de um freezer deixado num canal de Seraing, nos arredores da cidade de Liège, na Bélgica.

O homem foi formalmente acusado esta sexta-feira (28), depois de, na terça-feira, as autoridades terem descoberto o freezer com os restos mortais da septuagenária, noticiou a AFP.

O tronco e a cabeça da vítima foram também foram localizados no canal, dentro de uma lata de lixo, de acordo com o mesmo meio.

A porta-voz do Ministério Público de Liège, Catherine Collignon, afirmou que uma tatuagem permitiu identificar a vítima com mais facilidade.

O homem, que ficou em prisão preventiva, foi detido pelas quatro da manhã de quinta-feira, num hotel perto do aeroporto de Bruxelas. De acordo com as autoridades, ele estaria planejando embarcar num voo para a Coreia do Sul.

A polícia apurou, até o momento, que mãe e filho discutiam regularmente, depois de terem se mudado para a casa da progenitora, devido à pandemia da Covid-19. Na verdade, a vítima vivia com os dois filhos e uma neta, de acordo com a imprensa local.

O homem, que confessou o crime às autoridades, terá confidenciado o ato que cometera a um familiar que, por sua vez, o reportou a outra pessoa. Esta última foi quem alertou a polícia.

