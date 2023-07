Francês morre ao cair durante acrobacia em arranha-céus em Hong Kong

O francês Remi Lucidi, também conhecido como Remi Enigma nas redes sociais, faleceu na última quinta-feira enquanto tentava realizar uma de suas acrobacias radicais, aparentemente caindo de um arranha-céu em Hong Kong.

De acordo com informações fornecidas pela polícia local ao The Guardian, o homem de 30 anos estava escalando o edifício Tregunter Tower, na cidade de Hong Kong, e seu corpo foi encontrado em um pátio do prédio.

Lucidi teria solicitado ao segurança da torre permissão para entrar, informando que iria visitar um amigo que morava no 40º andar. Ele entrou, pegou o elevador até o 49º andar e acessou as escadas, começando a subir pelo lado externo do prédio.

No 68º andar, por volta das 19h30, Lucidi teria batido na janela de um apartamento, mas uma funcionária doméstica que estava dentro ficou com medo dele e o ignorou, conforme relatado à polícia. Lucidi desapareceu de vista e essa funcionária teria sido a última pessoa a vê-lo com vida.

Pouco depois, as autoridades foram alertadas para um vazamento de gás no prédio e, ao chegarem ao local, encontraram o corpo do acrobata, que aparentemente atingiu um cano durante a queda.

No local também foram encontrados seus documentos de identificação e uma câmera que ele usava para capturar selfies e os momentos mais radicais de suas escaladas perigosas.

'Remi Enigma' era conhecido por suas acrobacias e sua última postagem no Instagram foi criada na segunda-feira, no topo de um edifício em Hong Kong, com vista para a cidade. A fotografia se tornou o centro das mensagens de condolências por parte dos fãs do francês.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ʀᴇᴍɪ ᴇɴɪɢᴍᴀ (@remnigma)

