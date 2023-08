EUA: Criança de 12 anos leva lixo à rua e é presa; polícia admite erro

As autoridades de Lansing, no estado norte-americano de Michigan, algemaram, na quinta-feira (10), uma criança, de 12 anos que tinha saído de casa para jogar o lixo num contentor.

As imagens deste momento foram captadas e compartilhadas no TikTok, onde já obtiveram mais de cinco milhões de visualizações.

Segundo as autoridades, o jovem foi confundido com um suspeito que estava sendo procurado após roubar um carro. As autoridades explicaram que a camiseta branca e a bermuda fluorescente que usava correspondiam à descrição do suspeito.

À Associated Press, a família do rapaz disse que ele está traumatizado com o que aconteceu e que não quer sair de casa. No dia seguinte a esta situação, na sexta-feira, as autoridades reconheceram que se tratou de um "caso infeliz de estar 'no lugar errado, à hora errada'".

Nas redes sociais, a polícia local compartilhou uma fotografia do suspeito, de forma a esclarecer que se tratou de uma confusão, dadas as semelhanças no que vestiam. Abaixo, vê-se uma foto do suspeito do roubo:

Once this information was obtained, the young man was released and officers continued to search the area. We are including pictures of both individuals. We have blurred both photos to protect the identities of the subjects. pic.twitter.com/HCPwYVBfST — Lansing Police (@LansingPolice) August 11, 2023

O pai do pré-adolescente disse à CBS News que estranhou quando o filho estava demorando, depois de ter ido levar o lixo. Foi quando saiu que viu a criança rodeada de policiais, e se apressou para ir falar com as autoridades. "Por que razão o meu filho está algemado?", questionou.

Segundo os advogados, a família do rapaz está a ponderar se vai ou não abrir um processo contra a polícia.

