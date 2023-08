Criança de 8 anos sugada por ralo de piscina termal na Itália

Uma criança morreu em Palombara Sabina, na Itália, após ter sido sugada pelo ralo de uma piscina termal. O incidente aconteceu esta quinta-feira (17), quando decorriam trabalhos de manutenção numa das três piscinas das termas de Cretone, que ficam a cerca de 30 quilômetros de Roma.

Perto da hora de encerramento do centro termal, contam testemunhas citadas pela Rai News, a criança, que estava com os pais, teria caído na piscina. Algumas das pessoas presentes tentaram puxá-la para longe do ralo, mas corriam o risco de serem, elas próprias, também sugadas, pelo que não conseguiram salvá-la.

Foram os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Roma que recuperaram o corpo da criança, já sem vida. Por sua vez, as autoridades abriram uma investigação ao incidente, para apurar o porquê de a manutenção das piscinas ter sido iniciada com clientes ainda no espaço.