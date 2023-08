Balltze, o cão mais famoso da internet, morreu vítima de câncer

Cheems Balltze, o cão mais famoso da internet e protagonista de vários 'memes', morreu, na sexta-feira (18), vítima de um câncer. O animal, de raça Shiba Inu, tinha 12 anos e enfrentava vários problemas de saúde desde 2022.

O anúncio da sua morte foi feito pela família, através da rede social Instagram. "O Ball Ball adormeceu em 18/08. Adormeceu na sexta-feira de manhã durante a sua última operação de toracocentese", lê-se.

"Inicialmente, queríamos fazer quimioterapia ou outro tratamento possível para ele após esta operação, mas agora é demasiado tarde", acrescenta a nota.

A família pede ainda às pessoas que "não fiquem tristes" e se lembrem da "alegria que o Balltze trouxe ao mundo".

"Penso que ele está correndo livremente no céu e comendo muita comida deliciosa com os seus novos amigos. Ele estará sempre no meu coração. Espero que ele possa continuar a dar alegria a toda a gente no mundo online, é o meu único e humilde pedido", acrescenta a nota.

Nas redes sociais, são vários os tributos prestados ao animal, que residia em Hong Kong.

"Obrigada por todas as imagens engraçadas para usarmos nos nossos 'memes'" e "Obrigada por todos os 'memes' e risos" são das frases mais lidas na rede social X (antigo Twitter).

Rip Balltze (Cheems)



Thanks for all the funny pictures to use in our memes. May your memory live on forever in our hearts. May your bonks be plentiful. May you have cheemsburgers to your hearts content. pic.twitter.com/ip52Itmd9v — Đ (@JustinScerini) August 19, 2023

Thanks for all the memes and laughs

Goodbye Balltze pic.twitter.com/khHXmDsNFz — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) August 20, 2023

Thank you cheems for the happiness you brought and put smile on whole world ?️ #Balltze pic.twitter.com/OCFCYW0Xyp — Desi Bhayo (@desi_bhayo88) August 19, 2023

