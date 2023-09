Pandas gêmeos do Zoo de Madrid fazem dois anos. As imagens da festa

Os pandas gigantes gêmeos You You e Jiu Jiu, que vivem no zoológico de Madrid, cumpriram, na quinta-feira, dois anos de idade, e os seus cuidadores não pouparam nos mimos, celebrando com um grande 'bolo' improvisado, com as suas guloseimas favoritas.

O momento foi compartilhado pelo zoológico nas redes sociais, onde é possível ver o staff a dar a You You e Jiu Jiu a sua prenda de aniversário, celebrando dois anos desde que nasceram nesse mesmo espaço da capital espanhola.

Pode espreitar o vídeo na galeria que acompanha esta notícia.

O zoológico de Madrid é lar de vários animais, oriundos do mundo inteiro, sendo os pandas gigantes uma das suas principais atrações. São 1.300 animais de 333 espécies diferentes, espalhados por 22 hectares de parque.

