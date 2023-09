Jovem morre após ingerir restos mal conservados de massa à bolonhesa

Um jovem belga de 20 anos faleceu após consumir uma porção de espaguete à bolonhesa que ele havia deixado fora do refrigerador por vários dias.

AJ, com 20 anos, teria guardado os restos do jantar em seu quarto, à temperatura ambiente. Alguns dias depois, ele decidiu comer o restante da refeição, e cerca de 10 horas depois, começou a reclamar de fortes dores de cabeça e dores abdominais.

Em vez de procurar ajuda médica e, considerando que já era noite, o jovem optou por deitar-se e tentar dormir. Ele foi encontrado sem vida em sua cama na manhã seguinte, de acordo com informações do The Mirror.

Os pais do jovem o encontraram depois de descobrirem que ele tinha faltado às aulas e decidiram verificar o seu quarto.

A autópsia revelou que AJ faleceu por volta das 4 da manhã, vítima de necrose hepática e pancreatite aguda.

O caso, ocorrido em outubro de 2018, foi documentado no Journal of Clinical Microbiology, onde é explicado que foram encontrados no organismo do jovem vestígios de um patógeno alimentar conhecido, o Bacillus cereus, que produz toxinas.

Amostras dos restos da comida do estudante foram enviadas ao Laboratório Nacional de Referência para Surtos de Origem Alimentar (NRLFO) para análise, que também revelou uma presença significativa de B. cereus.

Embora o B. cereus esteja geralmente associado a intoxicações alimentares, ele está cada vez mais sendo relacionado como uma causa de infecções graves e potencialmente letais, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA.

