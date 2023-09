Lula se encontra com Raúl Castro antes de deixar Havana para NY

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se encontra com o ex-líder do regime cubano, Raúl Castro, neste sábado (16), pouco antes de deixar a ilha em direção aos Estados Unidos.

Os dois são amigos, assim como o mandatário o era de Fidel Castro. O encontro ocorreu fora da agenda do chefe do Executivo, na casa do cubano.

A previsão inicial era de que Lula embarcasse para Nova York, onde participa da Assembleia Geral das Nações Unidas, por volta das 17h. Mas por volta das 18h a imprensa foi informada de que ele foi ao encontro de Raúl.

Segundo a Presidência, foi definida de último instante e trata-se de uma "visita pessoal".

O expediente de realizar encontros fora da agenda também era utilizado por Jair Bolsonaro (PL) e criticado pela oposição na época.

Quando Lula esteve em Cuba por cerca de um mês, em 2021, encontrou-se também com o ex-líder cubano. Na ocasião, o então ex-presidente pegou Covid e teve de cumprir quarentena no país.

Antes disso, o petista esteve na ilha em 2016, quando participou da cerimônia realizada em homenagem a Fidel Castro (1926-2016) em Santiago de Cuba, marcando o fim da Caravana da Liberdade, que atravessou a ilha caribenha em um cortejo fúnebre com as cinzas de Fidel.

Com ele, estava a também ex-presidente Dilma Rousseff. Os brasileiros estavam sentados ao lado de Raúl.

"Fazia mais de 30 anos que éramos amigos, desde antes de eu ser presidente", disse o petista à imprensa cubana à época. "Fazia muitos meses que eu queria vir a Cuba e ver Fidel, mas não foi possível. Quando soube da notícia, a maneira que encontrei de expressar meus pêsames foi escrever na parede 'Viva Fidel'."

"Estou triste, porque se foi o maior homem homem do século 20", completou o ex-presidente brasileiro.

