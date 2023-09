Golfista se despe e se intitula Deus em confronto por causa de bola

O golfe é normalmente um esporte que exige calma, paciência e precisão. No entanto, ocasionalmente, algumas pessoas perdem a compostura.

Esse é o caso do homem a seguir, que, por razões não muito claras, entrou em conflito com alguns colegas de esporte.

"Este é um homem que estava no céu. Então, se vocês querem testar Deus, venham buscá-lo aqui!", grita o homem em determinado momento, enquanto tira a camisa e tenta exibir seus abdominais.

Diante desse comportamento estranho, as pessoas envolvidas na situação decidem que não estão dispostas a recorrer à violência e acabam se afastando.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais, e um dos envolvidos comentou as imagens, explicando o que aconteceu. Ele menciona que uma das jovens no carrinho de golfe havia batido uma bola, que acabou caindo perto do homem. Quando ela se aproximou para recuperar a bola, o homem agiu de forma agressiva, impedindo que a jovem pegasse o que era dela.

As imagens já estão circulando nas redes sociais e chamando a atenção, com o NY Post observando que, neste caso, não houve socos, mas certamente alguns egos foram feridos.

