Descoberto sapato infantil com mais de 2 mil anos na Áustria

O sapato de uma criança com mais de 2 mil anos foi descoberto na Áustria com os cadarços ainda praticamente intactos.

O Museu Alemão da Mineração revelou que o sapato, feito de couro, é de tamanho correspondente ao número 30. O seu design sugere ainda que foi feito no século II a.C.

A CNN Internacional revela que o sapato foi encontrado durante uma escavação arqueológica na vila ocidental de Dürrnberg, local onde a extração de sal-gema ocorreu desde a Idade do Ferro.

Acredita-se que o sal tenha mantido o sapato em excelentes condições, uma vez que é um ingrediente particularmente bom para preservar restos orgânicos.

O professor Thomas Stoellner, diretor do Departamento de Investigação do museu, afirmou que "as atividades de pesquisa em Dürrnberg têm vindo a fornecer-nos, há décadas, achados valiosos para explorar cientificamente as primeiras atividades mineiras", acrescentando que "o estado do sapato encontrado é excelente".

O museu destaca ainda que os trabalhos de escavação na vila austríaca estão sendo realizados para obter informações sobre o trabalho e a vida dos mineiros da Idade do Ferro.

Além do sapato, a equipe de arqueólogos descobriu o fragmento de uma lâmina de pá de madeira e restos de pele.

Os restos dos cadarços do sapato encontrados eram provavelmente feitos de linho.

Leia Também: Coração de porco é transplantado para humano pela 2.ª vez