Mulher processa Disney por lesões em parque aquático

Uma mulher processou a Walt Disney Parks and Resorts alegando que sofreu ferimentos graves devido ao impacto da água, no parque aquático Typhoon Lagoon, nos Estados Unidos.

Os documentos judiciais citados pelo Independent afirmam que a mulher visitou o parque da Flórida em outubro de 2019 para comemorar o seu 30.º aniversário. Foi no Humunga Kowabunga, um escorrega aquático de alta velocidade que apresenta uma queda de cinco andares, no qual teria se lesionado.

A acusação alega que no topo do slide a mulher seguiu as instruções e entrou com as pernas cruzadas pela altura dos tornozelos, relata a FOX35. Os advogados afirmam que foi “lançada" e que o impacto do escorrega fez com que seu body fosse “forçado dolorosamente entre as pernas e a água fosse violentamente forçada para dentro dela”.

A mulher teria ficado com fortes dores internas e acabou por recorrer ao hospital. Os documentos judiciais afirmam que a mulher sofreu lacerações graves, danos aos órgãos internos e uma hérnia.

O processo acusa a Disney de negligência por não alertar os passageiros sobre os riscos do escorrega e por não informar os passageiros a usarem roupa de banho adequada. A mulher pede agora uma indemnização de cerca de 250 mil reais, revela por fim o Independent.

