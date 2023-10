Militar refém do Hamas regressou a casa e foi recebida em festa

Uma militar israelense, Ori Megidish, foi libertada do cativeiro do Hamas na Faixa de Gaza no domingo (30). O seu regresso a casa foi celebrado com euforia por familiares, amigos e vizinhos.

O reencontro entre Megidish e a sua avó foi filmado e compartilhado nas redes sociais. O bairro onde Megidish mora, em Kiryat Gat, ficou em festa, com pessoas soltando fogos de artifício.

"A soldado Ori Megidish foi libertada durante uma operação terrestre do exército israelense, depois de ter sido sequestrada pelo Hamas em 7 de outubro", afirmaram os Serviços de Segurança Interna e o exército israelita em um comunicado conjunto.

O exército israelense informou que Megidish passou por exames médicos e está bem de saúde. Ela está agora reunida com a família.

