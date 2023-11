Jovem de 26 anos já tem 22 filhos... e quer ter mais de 100

Aos 26 anos de idade, Kristina Ozturk, uma mulher russa que vive em Batumi, na Geórgia, Estados Unidos, conta já um total de 22 filhos, esperando que esse número ultrapasse, eventualmente, as 100 crianças.

Kristina é casada com Galip Ozturk, que tem 58 anos, e juntos recorreram a várias barrigas de aluguel ao longo dos últimos anos para conseguir elevar rapidamente o número de filhos, a maioria deles nascidos no mesmo ano (20 deles nasceram em 2020, uma nasceu em 2021 e outra, fruto de um casamento anterior, nasceu em 2014). Em fevereiro de 2021, o Notícias ao Minuto já havia contado a história dos Ozturk, quando tinham 'apenas' 11 filhos.

Segundo noticiaram alguns meios de comunicação no passado, o casal teria tido a ajuda de 16 babás, vivendo todos juntos na mesma casa, o que resulta num orçamento na ordem de milhões de reais.

A história pouco comum de Kristina é o centro nevrálgico de uma popular conta na rede social Instagram, que conta com mais de 245 mil seguidores e que é alimentada frequentemente com vídeos e fotografias das atividades diárias da numerosa família.

Das 22 crianças, 21 nasceram através de barrigas de aluguel.

“A nossa enorme e incrível família é o nosso tesouro inestimável e os nossos 22 filhos maravilhosos são o nosso orgulho […] Eu e o meu marido colocamos todos os nossos esforços para criar os nossos filhos pessoas saudáveis, felizes, honestas, enchendo os seus corações de luz e bondade! Afinal, as nossas crianças são o futuro do mundo", escreveu o casal numa publicação no Instagram.

Nessa mesma publicação, no entanto, Kristina refere que "nestes momentos", o pai das crianças "está longe". Segundo alguns meios de comunicação, o homem turco de 58 anos - empresário do ramo da hotelaria - foi condenado a oito anos de prisão, por compra ilegal e posse de drogas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kristina Ozturk (@batumi_mama)

Leia Também: A forma como esta mulher corta presunto deixa espanhóis em choque; veja