A forma como esta mulher corta presunto deixa espanhóis em choque; veja

Um vídeo de uma mulher chinesa cortando um pedaço de presunto com um machado está deixando muitos amantes da culinária em choque. As imagens, registradas em um mercado, mostram a mulher desferindo vários golpes sobre o pedaço de carne, que é uma das especialidades da culinária espanhola.

"Nem amnistia nem nada, é prisão perpétua e jogar a chave no rio, nem Bin Laden chegou a esse extremo...", diz um internauta, chocado com aquilo que considera uma brutalidade.

O espanto com a técnica dessa mulher levou o portal 20 minutos a contactar um especialista para compartilhar a forma correta de cortar presunto.

Vicente González, cortador do 'Señorío de Montanera', explica que a primeira coisa a fazer é saber quais as partes do presunto. Depois, indica, a técnica consiste em colocar a perna do presunto para cima e cortar desde a perna até à zona da coxa. Os cortes devem ser feitos com uma faca forte que não se dobre.

