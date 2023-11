Passageiro filma a fortes ondas que atingiram cruzeiro durante tempestade

Um passageiro do navio de cruzeiro "Spirit of Discovery", que regressou ao Reino Unido após ser atingido por uma tempestade junto à Espanha, gravou as fortes ondas que atingiram a embarcação e que colocaram elementos da tripulação a chorar.

A filmagem, que é assustadora, é da autoria de Alan Grisedale e foi compartilhada no canal de YouTube "Luxury Travel Docs".

À BBC, Alan contou que o navio chegou mesmo a ficar inclinado, durante a tempestade, enquanto fazia uma manobra de segurança. Esse balanço atirou a mulher dele ao chão, assim como vários móveis da cabine.

Outro passageiro disse à BBC que os tripulantes estavam "cheios de medo" e "temiam pelas suas vidas".

"As pessoas começaram a escrever mensagens para seus entes queridos, caso naufragássemos. Pelo tom de voz do comandante, ele também estava assustado. A tripulação chorava. Foi terrível", afirmou.

Apesar de terem reportado 100 feridos, a empresa responsável pelo navio garantiu que a maior parte das lesões foi leve. Cinco pessoas, contudo, necessitaram de receber tratamento hospitalar depois de o barco ter atracado no Reino Unido, na segunda-feira, e os passageiros desembarcado na terça.

