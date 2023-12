Toneladas de sardinhas mortas aparecem na costa no Japão

Milhares de toneladas de sardinhas mortas apareceram na costa numa praia no norte do Japão, por razões desconhecidas pelas autoridades.

Os animais surgiram na costa na manhã de quinta-feira, em Hakodate, na principal ilha de Hokkaido, ocupando uma extensão de areal com mais de um quilômetro de comprimento, segundo a Associated Press.

Os moradores, que disseram nunca ter visto nada assim, recolheram o peixe para comer e até mesmo para vender, de acordo com o mesmo meio.

Ainda assim, as autoridades locais apelaram para que não o fizessem, uma vez que as circunstâncias por detrás do fenômeno são desconhecidas.

Segundo Takashi Fujioka, pesquisador no Hakodate Fisheries Research Institute, os peixes poderiam estar sendo perseguidos por um animal maior, tendo ficado exaustos pela falta de oxigênio dentro do cardume. Podem, além disso, ter entrado em águas frias de forma repentina, durante a sua migração.

