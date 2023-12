Jovem descobre câncer após ficar de ressaca com apenas duas bebidas

Uma jovem australiana de 20 anos descobriu que tinha linfoma de Hodgkin de fase 3 após sentir-se embriagada com apenas duas doses de bebida alcoólica.

Tudo começou em abril de 2022, quando Poppy Beguely começou a sentir ressacas muito fortes após sair com os amigos. Ela também desenvolveu outros sintomas, como vômitos, feridas no nariz e erupções cutâneas no rosto.

No início, Poppy pensou que era apenas uma ressaca mais forte do que o normal, mas os sintomas continuaram e ela começou a tossir sangue.

"Praticamente todas as noites em que saía, acabava vomitando naquela mesma noite ou na manhã seguinte", disse Poppy. "Comecei a achar estranho ficar embriagada a uma velocidade muito superior que os meus amigos da minha idade."

Entre junho e outubro de 2022, Poppy foi hospitalizada três vezes. Os médicos achavam que ela tinha uma trombose venosa profunda (TVP), um coágulo de sangue numa veia localizada no fundo do corpo, normalmente na perna.

Em dezembro de 2022, Poppy decidiu ir a um novo médico e contou-lhe todos os seus sintomas. O médico achou a situação estranha e decidiu realizar uma biópsia a um nódulo no pescoço da jovem.

A biópsia revelou que Poppy tinha um linfoma de Hodgkin de fase 3 e um tumor de seis centímetros no peito.

O diagnóstico foi um choque para Poppy, mas também um alívio. "Uma parte de mim estava contente porque já não tinha que me preocupar a pensar o que tinha, mas outra estava triste por saber que teria de passar por quimioterapia e perder o meu cabelo", disse.

Poppy começou a quimioterapia em fevereiro de 2023. O tratamento durou quatro meses e, durante um desses meses, ela ficou internada no hospital devido a uma reação grave e rara a uma transfusão de sangue.

"Foi a pior dor que alguma vez senti na minha vida", disse Poppy. "A dor era tão intensa que não conseguia dormir."

Felizmente, a quimioterapia foi bem-sucedida e o linfoma de Poppy está em remissão. Ela está, aos poucos, a retomar a sua vida normal.

Poppy está compartilhando a sua história para alertar outras pessoas sobre os sintomas do linfoma de Hodgkin. "Se você estiver sentindo algo estranho, não ignore", disse ela. "Procure um médico o mais rápido possível."

