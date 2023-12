Homem trans muda de sexo para casar com companheira na Índia

Um homem transexual realizou uma cirurgia de redesignação sexual no dia do seu 47º aniversário para se casar com sua companheira de longa data em Indore, na Índia. Astitva Soni, que nasceu mulher, percebeu desde cedo que não se identificava com o gênero feminino e passou a viver como homem. Aastha, agora esposa de Astitva, conheceu seu marido em sua casa, sendo amiga da irmã dele. Inicialmente, desenvolveram uma amizade que evoluiu para um relacionamento amoroso.

No entanto, as leis indianas anteriormente impediam o casamento do casal, já que não permitiam a união entre duas pessoas do mesmo gênero. Com a mudança na legislação indiana, que passou a permitir o casamento de pessoas trans, desde que a relação fosse heterossexual, Astitva optou por passar pela cirurgia de mudança de sexo para oficializar a união com sua companheira, conforme relatado pelo India Today.

Antes do casamento, o casal passou por exames conduzidos por uma autoridade local para garantir a conformidade com a lei. Após receberem autorização, Madhya e Astitva celebraram a união na presença de familiares. Após a cerimônia, o casal expressou grande felicidade.

