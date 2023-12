Menina encanta internet com divertida reação em Roda Gigante

Uma criança escocesa ganhou fãs no mundo todo depois de um vídeo dela viralizar nas redes sociais. No vídeo, a menina, chamada Grace, aparece cantando uma música natalina enquanto está em uma roda gigante. No entanto, quando ela percebe a altura que está, sua reação é hilária.

"Estamos aqui bem alto", diz a menina, com um olhar de espanto no rosto. Em seguida, ela começa a cumprimentar as pessoas lá embaixo. "Olá aí embaixo, olá aí embaixo", diz ela, com um sotaque escocês bem carregado.

O vídeo, que foi publicado pela mãe da menina, Justene Farrell, já tem mais de 300 mil visualizações e 350 mil curtidas. Nos comentários, muitos internautas se derretem pela fofura da menina.

"Isto é o que eu chamo uma miúda escocesa pura", escreve um internauta. "Ela é tão fofa", diz outro.

A mãe de Grace, Justene Farrell, disse que a filha é sempre muito animada e que adora experimentar coisas novas. "Ela é uma criança muito feliz e adora se divertir", disse Farrell.

