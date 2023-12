Mulher em cadeira de rodas surpreende noivo ao caminhar até ao altar

Carrie Redhead, de 27 anos, tem uma doença digestiva rara chamada linfangiectasia intestinal, ou doença de Waldmann. A doença afeta sua mobilidade, e há cerca de dois anos, Carrie deixou de conseguir andar, precisando usar cadeira de rodas.

No dia de seu casamento, porém, ela decidiu surpreender o noivo, Joel Redhead, e se levantar para chegar ao altar por seus próprios pés. Com a ajuda do pai, Carrie, ainda com dificuldades, surpreendeu Joel, que não conseguiu conter as lágrimas.

A cerimônia de casamento, realizada em Faxfleet, East Yorkshire, Inglaterra, em outubro, emocionou a todos os presentes.

Assista ao momento.

Leia Também: Brasileira de 17 anos que havia desaparecido nos EUA é encontrada