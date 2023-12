Bebê arranja solução (hilariante) para acabar com 'roncos' do pai

Um bebê que não conseguia dormir porque o pai estava roncando muito alto resolveu o problema de uma forma hilária.

As imagens, que já se tornaram virais nas redes sociais e estão sendo reproduzidas por vários meios de comunicação social internacionais, mostram a família, que mora em Guizhou, na China, dormindo toda na mesma cama. O menino, cansado dos roncos do pai, decidiu acordá-lo com uma bofetada. Em seguida, voltou para o lado da mãe.

O pai acordou assustado. Já a mulher, que também não conseguia dormir devido ao barulho, não conseguiu conter o riso.

O vídeo foi gravado pela mãe do bebê e compartilhado nas redes sociais. Em poucos dias, o vídeo já tinha mais de 1 milhão de visualizações.

Os internautas ficaram impressionados com a atitude do bebê. Muitos comentaram que o menino era "muito criativo" e que "tinha resolvido o problema de uma forma eficaz". Outros comentaram que a mãe era "muito sortuda" por ter um filho tão "engraçado".

