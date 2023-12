Loja no Japão pede desculpa após entregar 807 bolos de Natal quebrados

Uma loja de departamento no Japão, a Takashimaya, pediu desculpas após 807 de seus bolos de Natal terem sido estragados durante as entregas.

No total, a loja enviou 2.900 bolos de morango para o Natal, dos quais mais de 800 acabaram desmoronados. As imagens dos bolos estragados foram compartilhadas nas redes sociais, gerando polêmica. Alguns usuários usaram o humor para comentar a situação, enquanto outros ficaram decepcionados.

Nesta quarta-feira, a Takashimaya disse que os bolos foram feitos e congelados por uma confeitaria em Saitama, chamada Win's Ark, e distribuídos por outra empresa, Yamato Transport. Uma investigação interna não conseguiu determinar a causa do colapso dos bolos.

O bolo de morango da Takashimaya é feito com camadas de creme e morangos frescos e coberto com um glacê branco. Cada um custa 5.400 ienes, cerca de R$ 34.

O Natal é celebrado no Japão, apesar de o país não ser predominantemente cristão. As trocas de presentes e as tradições, como comer frango frito da cadeia americana Kentucky Fried Chicken, são comuns nesta época. As cores vermelho e branco do bolo da Takashimaya o tornam um bolo muito popular nesta época, por representarem a celebração.

