"Com crianças, não!" Casal é impedido de entrar em casamento com o filho

Um casal no México foi impedido de entrar no casamento da prima por causa das crianças. O momento foi gravado em vídeo e gerou polêmica nas redes sociais.

No vídeo, o recepcionista do evento avisa os pais que "as crianças não podem entrar na festa". O casal ficou surpreso, pois são primos da noiva.

O porteiro explicou que tinha ordens específicas para não deixar entrar ninguém com crianças. A medida estaria impressa no convite para o casamento.

"Não viram o convite?", questionou o recepcionista. Em seguida, ele pediu para o casal abandonar o espaço.

Apesar de incrédulos, os pais insistiram para falar com a noiva. O jornal mexicano Excelsior conta que a mulher disse que os seus primos "deveriam ter visto o convite".

O casal acabou abandonando o casamento. O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, tem mais de 18,5 milhões de visualizações.

Reações nas redes sociais

A reação nas redes sociais foi dividida. Alguns internautas criticaram a noiva por não ter convidado as crianças do casal. Outros defenderam a decisão da noiva, argumentando que ela tinha o direito de escolher como queria que o seu casamento fosse.

Leia Também: Pai e filha morrem de frio à procura de ajuda após acidente nos EUA