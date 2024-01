Japão emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,6

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do Japão nesta segunda-feira (1º). O tremor teve seu epicentro na península de Noto, em Ishikawa, e foi sentido em diversas partes do país, incluindo Tóquio, a capital.

Após o terremoto, o governo japonês emitiu um alerta de tsunami para a região da península de Noto. As ondas podem atingir até 5 metros de altura. Regiões mais afastadas, ainda na costa oeste, podem ter ondas de até 3 metros.

O terremoto causou cortes de energia em milhares de casas e interrompeu voos e serviços ferroviários na região afetada. Além disso, provocou incêndios pelo país.

A TV pública NHK interrompeu a programação e colocou um alerta para que as pessoas deixem as áreas de risco. A Agência Meteorológica do Japão pediu para que os moradores permaneçam em abrigos seguros até que o alerta seja suspenso.

Essa é a primeira vez que um grande aviso de tsunami é emitido desde 11 de março de 2011. Na época, um terremoto e tsunami de magnitude 9,0 devastou o Japão, matando cerca de 20 mil pessoas e causando um acidente nuclear em Fukushima.

Leia Também: As imagens do túnel inundado que cancelou 14 trens na Inglaterra