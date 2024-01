As imagens do túnel inundado que cancelou 14 trens na Inglaterra

As imagens da inundação em um túnel no sul da Inglaterra, que resultou no cancelamento de 14 trens neste sábado, foram compartilhadas nas redes sociais.

Os vídeos mostram a água invadindo o local, causando a interrupção de viagens em um dos dias mais movimentados do ano, de acordo com a agência France-Presse.

O cancelamento foi anunciado pela manhã, e a Eurostar já confirmou que o serviço de transporte ficará suspenso pelo resto do dia.

Os responsáveis da operadora de trens de alta velocidade, que conecta Dover, na Inglaterra, a Paris, Lille, Bruxelas, França e Bélgica, respectivamente, explicaram que as inundações nos túneis entre St. Pancras International e Ebbsfleet não melhoraram, impedindo a operação dos serviços ferroviários.

Portanto, a Eurostar tomou a infeliz decisão de cancelar todos os serviços pelo resto do dia. Em 21 de dezembro, durante o período de partida para as férias de Natal, os passageiros do Eurostar enfrentaram numerosos cancelamentos de trens devido a uma greve que paralisou o túnel sob o canal da Mancha.

