"Rezem por mim" diz jovem que estava em voo onde a janela abriu

Passageiros da Alaska Airlines que estavam a bordo de um avião que perdeu uma janela durante um voo relataram momentos de pânico e medo.

Emma Vu, uma jovem que estava a bordo do voo, contou à CNN que estava a dormir quando o avião, um Boeing 737 Max 9, perdeu altitude de forma abrupta.

"As máscaras caíram, estou tão assustada", escreveu a jovem numa mensagem enviada aos pais.

Segundo Vu, cerca de 20 minutos após o descolagem, ela sentiu o avião a cair, as máscaras a cair e as pessoas a gritar.

"Foi uma experiência surreal", disse a jovem. "Eu estava com muito medo."

Apesar do momento de pânico, Vu contou que duas outras passageiras e uma assistente de bordo a acalmaram.

"Elas foram muito gentis e atenciosas", disse a jovem. "Elas me ajudaram a me acalmar e a me sentir segura."

Depois do susto, Vu contou que a companhia aérea enviou um email com um pedido de desculpas a todos os passageiros e se comprometeu a reembolsar o valor do bilhete do avião e em dar 1.500 dólares adicionais "por qualquer inconveniente".

Na sequência do incidente, a Alaska Airlines informou que decidiu imobilizar temporariamente todos os seus 65 aviões 737 Max 9 para efetuar inspeções.

A Boeing disse que estava " trabalhando para reunir mais informações" sobre o incidente.

"Uma equipe técnica da Boeing está pronta para apoiar a investigação", declarou o fabricante norte-americano.

Imagens do avião após o incidente © Reuters/Kyle Rinker

O avião, que levava 171 passageiros e seis membros da tripulação, fez uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Portland, no noroeste dos Estados Unidos.

O incidente está sendo investigado pelas autoridades federais dos Estados Unidos.

Leia Também: Aéreas suspendem voos com aviões da Boeing após janela abrir em voo nos EUA