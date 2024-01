Chineses recebem R$6,8mil para se vestirem de macacos e serem alimentados

Surgiu na China um novo emprego que é, no mínimo, estranho. Há pessoas recebendo até 6 mil e oitocentos reais para se vestirem de macaco e serem alimentadas, com bananas e outras iguarias, por turistas na montanha Wuzhishan.

Os "macacos humanos" podem relaxar numa caverna aquecida e descansar numa rede. Segundo o jornal Metro, estão ainda autorizados a receber presentes dos visitantes. Os empregados interpretam a personagem do Rei Macaco do romance chinês do século VVI 'Jornada do Oeste'.

Segundo a história, o macaco foi preso nas rochas das montanhas Wuzhishan pelos deuses.

Dream job? In the Taihang Wuzhishan scenic area in Hebei province, a performer dressed as the Monkey King recreated a scene of the mythical figure being trapped under a section of Five Elements Mountain as punishment, attracting tourists to feed him during the Labor Day holiday. pic.twitter.com/JYKGlqdVF0