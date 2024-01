Mulher compartilha pior encontro da vida: "Escovei os dentes 18 vezes"

Helen Aitchison, após o fim de um relacionamento de longa duração, decidiu recorrer a aplicativos de namoro para encontrar um novo amor.

Ela sabia que não existia amor perfeito, mas acreditava que, ainda assim, haveria alguém no mundo feito para ela.

Foi em um desses aplicativos que ela conheceu Frank. Helen admite que não ficou convencida com o perfil dele, mas decidiu dar uma chance ao homem, na esperança de que ele a provasse errada.

Os dois começaram a conversar online, e Frank logo convidou Helen para sair.

Quando Helen chegou ao local do encontro, reconheceu Frank pelas roupas e logo percebeu que ele não era o que ela esperava.

Apesar disso, ela decidiu seguir em frente com o encontro, na esperança de que Frank a surpreendesse.

Frank, no entanto, entendeu mal as intenções de Helen e, de forma inesperada, deu-lhe um beijo.

O incômodo de Helen foi notório, e até os outros presentes no local perceberam.

"Fiquei mortificada e chocada. Parecia que uma lesma tinha entrado na minha boca. Não costumo ficar sem palavras, mas o Frank me deixou muda", escreveu Helen em um artigo publicado no jornal britânico Metro.

"Para Frank, era como se tivesse ganhado a Copa do Mundo", continuou. "Enquanto isso, eu me sentia envergonhada e revoltada."

Após o encontro, Helen enviou uma mensagem a Frank, afirmando que não se identificava com ele e que não queria voltar a vê-lo. Frank aceitou a decisão dela.

"Naquela noite, escovei os dentes 18 vezes, questionando se poderia voltar atrás", contou Helen.

Helen, que é escritora, tem se dedicado a compartilhar suas experiências (falhas) em encontrar o amor. Além desta história, ela revela que há mais, e tudo isso está compartilhado em uma obra que ela intitulou de 'The Life and Love (Attempts) of Kitty Cook'.

