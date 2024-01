Terremoto mata dois tubarões-baleia que viviam em aquário no Japão

Terremoto no Japão mata dois tubarões-baleia

Dois tubarões-baleia que viviam no Aquário de Notojima, no Japão, morreram após o terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o país no dia 1º de janeiro.

O tremor de terra danificou o sistema de filtragem da água do aquário, elevando a sua temperatura para 17º e baixando drasticamente o nível de água. Os animais, Hachibe, de 4,6 metros de comprimento, e Haku, de 4,9 metros, não resistiram às condições adversas.

Hachibe morreu em 7 de janeiro e Haku, em 10 de janeiro, apesar dos esforços dos funcionários do aquário para salvá-la. Os dois tubarões viviam no Aquário de Notojima desde setembro de 2022.

