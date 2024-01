Avalanches na China deixam mil turistas presos

Cerca de mil turistas estão presos em uma aldeia turística na região chinesa de Xinjiang, depois de várias avalanches atingirem a região. A altura da neve, que já atingiu vários metros, e as condições desfavoráveis estão impedindo a retirada dos turistas.

O acesso pelas estradas à zona turística, que fica perto das fronteiras com o Cazaquistão, a Rússia e a Mongólia, já está interdito há alguns dias devido às avalanches. A queda de neve também não tem ajudado, já que há dez dias que esta ocorrência no local se verifica.

No fim de semana, alguns turistas já foram retirados de helicóptero. No entanto, a neve trazida pelas avalanches chega aos sete metros de altura em algumas partes da zona, e chega também a ser maior do que o equipamento que é utilizado para afastá-la.

Para complicar o resgate, há também destroços, pedras e galhos misturados na neve, o que impossibilita usar alguns tipos de máquinas de limpeza de neve.

Os períodos em que as missões de fornecimento podem ser feitas também são curtos. Nesta manhã, um helicóptero militar que estava previsto entregar farinha e combustível não conseguiu fazer, devido às mudanças meteorológicas.

“Esta situação é particularmente especial, já que apesar de já termos visto uma queda de neve assim, nunca vimos tanta frequência em termos de avalanches”, disse um responsável pelas operações à CCTV.

O mesmo responsável não detalhou quanto tempo é que deveria levar a operação de resgate, já que ainda faltam quatro quilômetros para chegar ao local.

