Frio cancela milhares de voos e pinta parte dos EUA de branco; veja

Uma parte dos Estados Unidos está enfrentando condições meteorológicas extremas de inverno, com avisos à população sobre neve, vento e frio extremo.

O Serviço Nacional de Meteorologia já alertou que as temperaturas podem chegar a -45ºC em estados como Montana, Dakota do Norte e Dakota do Sul.

Segundo a NBC News, na segunda-feira, o estado de Montana foi o mais frio, com temperaturas chegando a -41ºC.

As condições meteorológicas severas também forçaram o cancelamento de 3.071 voos. De acordo com a imprensa americana, o aeroporto com o maior número de cancelamentos foi o Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, no Texas, com 509 voos cancelados.

A NBC também informou que, além dos cancelamentos de voos e das pessoas que ficaram em casa por causa da neve ou do perigo, pelo menos três pessoas morreram. Em Milwaukee, no estado de Wisconsin, três pessoas em situação de sem-abrigo foram encontradas mortas, com a hipotermia como principal suspeita. Os casos estão sendo investigados.

No Iowa, onde Donald Trump venceu as primárias republicanas na segunda-feira, também houve alguns efeitos das condições meteorológicas. Alguns eventos da campanha tiveram de ser cancelados.

