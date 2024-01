Onda de frio na Suécia deixa influencer 'de cabelo em pé'; veja

Uma influenciadora sueca está fazendo sucesso na internet depois de publicar um vídeo com o cabelo congelado. A jovem, Elvira Lundgren, mora no Norte da Suécia, onde as temperaturas chegaram a -30ºC no dia 4 de janeiro.

“As temperaturas chegaram a -30°C e tive que fazer uma pequena experiência”, escreveu Elvira no Instagram.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram impressionados com o visual da jovem e questionaram-se sobre o estado do seu cabelo e a roupa que ela estava usando.

“Puxei o meu aquecedor para mais perto de mim ao ver isso”, brincou um usuário.

Em outro vídeo, gravado 10 minutos depois do original, Elvira esclareceu que seu cabelo está bem.

“Tentei quebrar o cabelo, mas não funcionou, exceto um pequeno pedaço nas pontas. Mas não tenho certeza se foi realmente meu cabelo ou apenas o gelo. Além disso, nenhuma das minhas mãos, dedos ou pés ficou ferida durante a gravação desses vídeos”, disse ela.

A jovem foi comparada a várias personagens do imaginário infantil, incluindo a bruxa branca de Nárnia, Marge Simpson, os bonecos trolls dos anos 90, a Medusa, a galinha Kirby, Johnny Bravo e a barba de Dumbledore.

Vale lembrar que, na quarta-feira passada, a Suécia registrou a noite de janeiro mais fria em 25 anos, com -43,6ºC no extremo Norte do país.

“Para colocar isso em perspectiva, esta é a temperatura mais baixa em janeiro na Suécia desde 1999”, disse à AFP Mattias Lind, meteorologista da agência meteorológica nacional sueca SMHI.

Em janeiro de 1999, uma temperatura de -49ºC foi registrada na Suécia, igualando o recorde estabelecido em 1951.

Apesar de os habitantes da Suécia estarem acostumados ao frio, esta onda de frio forçou as companhias de ônibus a suspender serviços e a operadora ferroviária Vy a cancelar todos os trens para o Norte da cidade de Umea por vários dias.

