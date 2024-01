Raro hipopótamo pigmeu nasceu em zoo checo. Veja a 1.ª sessão fotográfica

Um raro hipopótamo pigmeu macho bebê estreou em sua primeira sessão de fotos nesta segunda-feira em um zoológico da República Tcheca e encantou o público.

Nascido em 1º de dezembro, o hipopótamo - que foi batizado de Mikolas - se juntou a duas fêmeas e um macho hipopótamo pigmeu no zoológico de Dvur Kralove, localizado a 120 quilômetros de Praga, conforme explicou a porta-voz do parque, Helena Hubackova, citada pela Associated Press (AP).

De acordo com o zoológico, "ele só agora cresceu o suficiente para passar do conforto dos bastidores para o grande recinto com piscina".

Nas imagens - que você pode ver na galeria acima - Mikolas pode ser visto explorando o local, "à sombra das plantas tropicais", enquanto sua mãe, Malaya, o vigia de perto.

Uma vez que o pai é o único macho reprodutor do zoológico, o nascimento da cria é "uma boa notícia", pois Mikolas "é considerado um ativo para os esforços de conservação da espécie em extinção".

Estima-se que apenas cerca de 2.500 hipopótamos pigmeus - que são nativos dos pântanos e florestas tropicais da África Ocidental - ainda vivam na natureza.

Sua criação em cativeiro tem sido complicada, principalmente devido à falta de machos. A AP destaca que, no ano passado, apenas uma dúzia de hipopótamos pigmeus nasceram em zoológicos de todo o mundo, mas, infelizmente, nem todos sobreviveram.

Os hipopótamos pigmeus "são solitários", acrescenta ainda o zoológico, por isso, "pode levar algum tempo para eles se acostumarem ao local" onde estão outros animais.

