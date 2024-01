Maior macho da aranha mais venenosa do mundo é encontrado na Austrália

O maior espécime masculino já registrado da aranha mais venenosa do mundo foi encontrado na Austrália e agora será usado para produzir antiveneno que salva vidas.

A mortal aranha-teia-de-funil de Sydney, apelidada de "Hércules", foi encontrada na costa central, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Sydney. Ela foi inicialmente entregue a um hospital veterinário local, mas logo foi levada para o Australian Reptile Park, onde especialistas em aranhas do parque confirmaram que se tratava do maior espécime masculino já registrado.

A aranha tinha 7,9 centímetros de comprimento, superando o recorde anterior do parque, estabelecido em 2018 por uma teia-de-funil macho chamada "Colossus".

As aranhas-teia-de-funil de Sydney geralmente variam de 1 a 5 centímetros de comprimento, sendo as fêmeas geralmente maiores que os machos, mas não tão mortais. Elas são encontradas principalmente em áreas florestais e jardins suburbanos de Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, até a cidade costeira de Newcastle, no norte, e nas Montanhas Azuis, a oeste.

“Estamos acostumados a receber aranhas-teia-de-funil bem grandes doadas ao parque, mas receber uma teia-de-funil macho deste tamanho é como ganhar a sorte grande”, disse Emma Teni, que trata aranhas no Australian Reptile Park. “Embora as aranhas-teia-de-funil fêmeas sejam venenosas, os machos provaram ser mais letais.”

“Com uma teia-de-funil masculina deste tamanho na nossa coleção, a sua produção de veneno pode ser enorme, provando ser incrivelmente valiosa para o programa antiveneno do parque”, acrescentou Teni.

Desde o início do programa em 1981, não houve nenhuma morte na Austrália causada por picada de aranha teia-de-funil.

O recente clima chuvoso e úmido ao longo da costa leste da Austrália proporcionou as condições ideais para o desenvolvimento das aranhas-teia-de-funil.

