Moradores fogem de deslizamento de terras após sismo no Japão; vídeo

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que moradores de Wajima, no Japão, fogem de um deslizamento de terra no primeiro dia do ano.

O deslizamento aconteceu depois de um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter atingir a região. O abalo causou a morte de pelo menos 78 pessoas, de acordo com o balanço mais recente, feito nesta quinta-feira.

O vídeo, compartilhado no TikTok, mostra o deslizamento acontecendo "em paralelo" com os moradores, e depois se aproximando da pessoa que está gravando.

Segundo publicações internacionais, é possível ouvir alguém gritando: "Está desmoronando, não consigo acreditar".

"Anda, mãe. Corre", é possível ouvir ainda, à medida que a terra começa a chegar perto. A situação dura poucos segundos, com a terra ficando pelo caminho.

Leia Também: Número de mortes no terremoto do Japão sobe a 73, e chuvas dificultam buscas