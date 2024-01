Músico profissional da Flórida toca guitarra durante cirurgia ao cérebro

Um músico profissional da Flórida, nos Estados Unidos, deu um verdadeiro show de guitarra durante uma cirurgia ao cérebro para remover um tumor.

Christian Nolen, 32 anos, tocou diversas músicas de sua banda favorita, Deftones, como estratégia para evitar lesões na região cerebral responsável pelo movimento das mãos.

Segundo o médico responsável pela cirurgia, Ricardo Komotar, o paciente ficou sob efeito de anestesia geral nos primeiros 40 minutos da intervenção. No entanto, quando os médicos chegaram a pontos delicados que poderiam prejudicar a coordenação motora de Nolen, eles decidiram acordá-lo para ter certeza de que ele ainda conseguia controlar os movimentos das mãos.

Em uma publicação no Instagram, onde incluiu um vídeo do momento, Komotar explicou que realizar a cirurgia com o paciente acordado não só limita os danos na retirada de um tumor, como também tem uma série de outros benefícios, incluindo menores taxas de complicações e menos tempo de recuperação.

Nolen, que é guitarrista há 20 anos, disse que estava "ansioso" para tocar durante a cirurgia, mas que também estava confiante de que poderia fazê-lo.

"Eu sabia que era importante para mim manter a minha coordenação motora", disse ele ao Fox News. "E eu sabia que poderia tocar guitarra, mesmo sob anestesia."

Nolen disse que a cirurgia foi um sucesso e que ele está se recuperando bem. Ele planeja voltar a tocar com sua banda, The Crooked Teeth, em breve.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Komotar, MD FAANS FACS (@ricardokomotar)

Leia Também: Namorada de lutador de MMA encontrado morto lamenta: "Fim da minha vida"