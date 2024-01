Cinco crianças morrem em incêndio nos EUA, incluindo bebê

Um incêndio em uma casa em South Bend, no estado americano do Indiana, matou cinco crianças, incluindo um bebê de 17 meses, na noite de domingo.

Segundo as autoridades, o incêndio ocorreu em uma casa de dois andares onde estavam sete pessoas - um adulto e seis crianças.

As crianças, que estavam presas no segundo andar, foram resgatadas pelos bombeiros, mas cinco acabaram morrendo. As vítimas tinham entre 17 meses e 11 anos.

A única criança a sobreviver tem 11 anos e, nesta segunda-feira, seguia hospitalizada em um centro especializado em queimaduras pediátricas.

O adulto que estava na casa conseguiu escapar e sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi quem informou as autoridades sobre quantas pessoas estavam presas no interior da habitação.

Os bombeiros combateram as chamas durante três horas. Durante o incêndio, um bombeiro também ficou ferido após cair do segundo andar. Ele recebeu tratamento hospitalar e está em casa se recuperando.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o chefe dos bombeiros de South Bend, Carl Buchanon, lamentou o ocorrido.

"Obviamente, nossos corações estão tristes neste momento", disse. "Sabemos como é difícil perder alguém, porque fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitar. Mas dói ainda mais quando é alguém que acabou de começar sua vida - não é capaz de tomar decisões conscientes", acrescentou.

James Mueller, presidente da câmara local, disse que o incidente afeta toda a comunidade.

"Este incidente de ontem à noite foi uma tragédia horrível na nossa comunidade", disse. "Nossas sinceras orações e condolências vão para a família e para o resto da comunidade que está a passar por este processo de luto", acrescentou.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Leia Também: Corpo de bebê prematuro é jogado por engano no lixo