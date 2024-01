Ucrânia diz que apenas 5 corpos de avião que caiu chegaram ao necrotério

Forças de segurança ucranianas disseram que apenas cinco corpos foram encontrados no local onde caiu um avião russo na quarta-feira (24). A alegação põe em dúvida as afirmações da Rússia de que o avião transportava dezenas de prisioneiros ucranianos.

Leia Também: Ucrânia pede investigação internacional sobre queda de avião militar da Rússia

A Rússia diz que o avião transportava 65 prisioneiros ucranianos que seriam trocados por prisioneiros russos. A Ucrânia afirma que o avião carregava mísseis semelhantes aos usados para atacar a cidade de Kharkiv.

Andriy Yusov, porta-voz do departamento de inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, disse à CNN Internacional que o número de corpos encontrados corresponde ao número de tripulantes do avião.

Os dados iniciais indicavam que havia 74 pessoas a bordo do avião: 65 prisioneiros, seis tripulantes e três militares russos.

Apesar das alegações ucranianas, o governo ucraniano admitiu pela primeira vez hoje a possibilidade de o avião russo abatido transportar prisioneiros ucranianos.

"Se a informação de que havia prisioneiros de guerra ucranianos for confirmada, estaremos diante de outra grave violação do direito humanitário internacional por parte da Rússia, no primeiro caso em que a Rússia utiliza escudos humanos no ar para cobrir o transporte de mísseis", disse a vice-representante da Ucrânia na ONU, Khrystyna Hayovyshyn.

Leia Também: Palestinos fogem de Khan Yunis rumo a Rafah; veja as imagens do momento