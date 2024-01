Palestinos fogem de Khan Yunis rumo a Rafah; veja as imagens do momento

Após o Exército de Israel afirmar no início da semana que continua a ofensiva terrestre a oeste de Khan Yunis, centenas de palestinos fugiram da cidade no sul da Faixa de Gaza. Homens, mulheres e crianças deslocaram-se em direção a Rafah, na fronteira com o Egito, conforme pode ver na galeria de imagens.

Após dois meses sem avanços significativos, o Exército israelense anunciou que mantém a ofensiva a oeste de Khan Yunis, forçando milhões de pessoas a deixarem suas casas desde o início do conflito atual entre Israel e o Hamas.

Khan Yunis tornou-se o foco recente da ofensiva militar israelense, após concentração no norte e deslocamento de milhares para o sul do enclave palestino.

De acordo com a versão israelense, o Exército age em Khan Yunis para identificar e destruir infraestruturas militares das milícias palestinas, "apesar da complexidade da tarefa, já que o Hamas se protege em locais como hospitais e escolas".

O Exército afirma utilizar "unidades capacitadas e experientes" e alega ter iniciado "uma nova fase" de menor intensidade na guerra. No entanto, mantém a concentração nesta área do sul de Gaza, onde centenas de milhares de deslocados internos enfrentam condições precárias.

A guerra entre Israel e o Hamas, agora no 111.º dia, continua a ameaçar alastrar pela região do Oriente Médio. Na Faixa de Gaza, os números são alarmantes: 25.900 mortos, 63.740 feridos, 8.000 desaparecidos (principalmente civis) e quase dois milhões de deslocados, conforme relatório da ONU, gerando uma grave crise humanitária com níveis significativos de fome.

