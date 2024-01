Pais mergulham filho em rio para o curar de um câncer, criança faleceu

Um menino de 4 anos morreu afogado em um rio na Índia depois de ser mergulhado em um ritual religioso. A criança, identificada como Ravi, sofria de leucemia.

De acordo com Metro, a família de Ravi viajou de Deli para Haridwar, na quarta-feira, para realizar a cerimônia. Eles acreditavam que as águas do rio Ganges poderiam curar a criança.

Os pais de Ravi colocaram sua cabeça debaixo d'água durante alguns momentos. Quando o retiraram, ele já estava inconsciente. Uma tia da criança, que também estava presente, acreditava que ele iria recuperar os sentidos e ficar curado.

O taxista que transportou a família até ao local indicou que a criança já se encontrava em estado bastante debilitado.

A polícia local deteve os familiares do menino e está investigando as causas da morte.

Leia Também: Mulher é detida por carregar leão de estimação em carro na Tailândia