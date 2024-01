Mulher é detida por carregar leão de estimação em carro na Tailândia

Uma mulher foi detida na Tailândia depois de ter sido flagrada com um leão de estimação dentro de um carro em Pattaya. O momento foi registrado em vídeo e se tornou viral nas redes sociais.

Segundo a BBC, o motorista do carro era um homem do Sri Lanka, que já teria abandonado o país. As autoridades acreditam que o homem é amigo da dona do leão, identificada como Sawangjit Kosoongnern.

Ainda que não seja ilegal ter um leão como animal de estimação na Tailândia, o animal deve estar registrado. Segundo as autoridades, Sawangjit disse ter comprado a cria a um homem residente na província de Nakhon Pathom, que facilitou a entrega do animal em Pattaya.

No entanto, o homem não conseguiu que as suas instalações fossem verificadas pelas autoridades, o que tornou a compra do animal ilegal.

A mulher enfrenta, por isso, acusações de posse de um animal selvagem controlado sem permissão, o que pode implicar uma pena de um ano de prisão e uma multa de até 100 mil baht (cerca de R$ 5.200).

As autoridades também pretendiam acusar o homem que transportou o leão num local público, mas não conseguiram, uma vez que este saiu do país. De qualquer modo, o indivíduo enfrentaria até seis meses de prisão e o pagamento de 50 mil baht (cerca de R$ 2.600).

O vendedor da cria também será acusado por ter transportado um animal sem permissão.

De acordo com a polícia local, existem atualmente 224 leões legais na Tailândia.

